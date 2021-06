Spucktests für Schüler auch in Ferien

Die Tests könnten sich die Schülerinnen und Schüler auf der Gemeinde abholen, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch per Aussendung mit. Außerdem sind Screenings für Vereine und die Ferienbetreuung geplant. Damit sollen Infektionsketten so früh wie möglich durchbrochen werden. „Es ist besonders wichtig, dass wir das Infektionsgeschehen auch über die Sommermonate unter Kontrolle halten“, so Doskozil.

Auch Gratis-Tests für Vereine und Ferienbetreuung

Den Vereinen werden für jedes aktive Mitglied drei Spucktests pro Woche zur Verfügung gestellt. Sie können die Anzahl ihrer Mitglieder unter www.burgenland.at/sommertest bekannt geben. Außerdem erhalten Gemeinden und Vereine, die im Juli oder August eine außerschulische Ferienbetreuung anbieten, kostenlose Spucktests, mit denen sie die Kinder testen können. In den Kindergärten werden weiterhin Lollipop-Tests angeboten.

Ziel ist es laut Doskozil, auch in Hinblick auf die Delta-Variante einen „sicheren und unbeschwerten Sommer“ zu ermöglichen. Bis Ende August sollen alle impfwilligen Burgenländer geimpft sein – vorausgesetzt der zugesagte Impfstoff stehe auch fristgerecht zur Verfügung, betonte Doskozil. Bis dahin wolle man den Burgenländerinnen und Burgenländern weiterhin ein breites Testangebot bereitstellen.