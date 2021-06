Auffahrunfall: Polizisten und Lenker verletzt

Der Unfall ereignete sich im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Ungarn, wobei zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung Ungarn und eine Fahrspur in Fahrtrichtung Wien, getrennt durch Betonleitwände, vorhanden sind. Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Mattersburg wurde zu einem liegen gebliebenen Pkw in diesem Abschnitt gerufen. Während der Absicherungsmaßnahmen fuhr ein Fahrzeuglenker mit seinem Pkw auf das Dienstfahrzeug, in dem sich die beiden Polizeibediensteten befanden, auf.

Pkw-Lenker schwer verletzt, Polizisten leicht verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Dienstfahrzeug auf den defekten, davor abgestellten Pkw geschoben. Dabei wurde der Fahrzeuglenker schwer verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Die beiden Beamten erlitten leichte Verletzungen und wurden in häusliche Pflege entlassen.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die A3 in Fahrtrichtung Ungarn für etwa eine halbe Stunde total gesperrt werden. Im Anschluss war die Autobahn für eine weitere Stunde nur einspurig befahrbar. Sowohl am Dienstfahrzeug als auch am auffahrenden Pkw entstand Totalschaden.