Bisher mehr als 18.000 CoV-Genesene

Die Zahl der aktiv infizierten Personen blieb damit im Burgenland am Mittwoch mit 52 weiter stabil. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Burgenland insgesamt bei 13,2 Fällen pro 100.000 Einwohnern. In den Bezirken Eisenstadt, Rust und Oberpullendorf lag dieser Wert am Mittwoch bei 0. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es im Bezirk Neusiedl am See mit 18,33 Fällen.

Sechs CoV-Patienten in den Spitälern

18.016 Burgenländerinnen und Burgenländer haben sich nach einer Coronavirusinfektion wieder erholt und gelten als genesen. Insgesamt wurden bisher im Burgenland 18.411 CoV-Fälle bestätigt – von Dienstag auf Mittwoch waren es vier weitere. In den burgenländischen Spitälern mussten am Mittwoch in der Früh sechs Covid19-Patientinnen und Patienten isoliert behandelt werden – davon zwei intensivmedizinisch. Bisher haben im Burgenland mehr als 143.000 Menschen zumindest eine Dosis der CoV-Schutzimpfung erhalten.