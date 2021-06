Sebastian Giefing: Olympia als Ziel

Sebastian Giefing schwimmt schon seit seinem 3. Lebensjahr. Begonnen hat die Liebe zu diesem Sport ganz klassisch mit einem SChwimmkurs, sagt der 17-jährige. „Meine Eltern wollten, dass meine große Schwester und ich schwimmen können, dass sie, wenn wir auf Urlaub fahren, auf unseren kleinen Bruder aufpassen können. Und dann ist es dabei geblieben, weil es uns so gut gefallen hat“, so Giefing.

ORF

Voller Trainingsplan

Sebastian Giefing sieht sein liebstes Hobby ganz pragmatisch. Vor allem schätzt er an diesem Sport die Herausforderung sich immer wieder auch technisch verbessern zu können. „Es gefällt mir einfach – und wenn ich nicht schwimmen würde, wüsste ich nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Es gefällt mir, dass ich mich körperlich betätige und einfach durchgehend etwas zu tun habe“, so Giefing.

Dafür trainiert er auch intensiv und sehr oft. Zweimal pro Tag gibt es zwei Stunden Schwimmtraining, dazu kommen noch rund eineinhalb Stunden Krafttraining. Zehn Schwimmtrainings absolviert der 17-Jährige jede Woche, außerdem macht er viermal Krafttraining und einmal Yoga. Sebastian Giefing schwimmt Kraul und Delfin, vor allem über die Langen Distanzen zeichnet sich der Leistungssportler aus.

Die Olympischen Spiele als großes Ziel

Sein bisher größter Erfolg war die Teilnahme an den EYOF – dem europäischen Olympische Jugendfestival. Für die Zukunft hat sich Sebastian Giefing aber ein höheres Ziel gesteckt. „Als Sportler möchte ich eigentlich zu den Olympischen Spielen, um dort eine Medaille zu erschwimmen“, so Giefing.