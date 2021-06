Eisenstadt bekommt weitere Ampel-Kreuzung

Rund 15.000 Fahrzeugen rollen durchschnittlich pro Tag über den Kreuzungsbereich Ödenburgerstraße/Bahnstraße in Eisenstadt. Über diesen Kreuzungsbereich führen die wichtigsten Straßen aus östlicher südlicher und westlicher Richtung, er ist auch die Verbindung der Innenstadt mit dem Bahnhofsviertel. Die wachsende Anzahl von Bewohnerinnen und Bewohnern im angrenzenden Wohngebiet erfordere eine Umgestaltung der Kreuzung mit einer Ampelregelung, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

ORF

Eisenstadt wurde heuer mit dem Verkehrssicherheitspreis „Aquila“ vom Kuratorium für Verkehrssicherheit ausgezeichnet. Mit der Umgestaltung der Kreuzung soll nun einer weiterer Akzent gesetzt werde, so die Obfrau des Eisenstädter Bauausschusses Ruth Klinger-Zechmeister. Insbesondere für Kinder soll die Kreuzung sicherer werden, befinden sich doch in der Nähe eine Schule, ein Kindergarten und der Bahnhof, so Klinger-Zechmeister.

Keine Umleitungen während der Bauarbeiten

Baubeginn ist am 5. Juli, bis Ende August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Laut dem Baudirektor des Landes, Wolfgang Heckenast, werden von Stadt Eisenstadt und dem Land Burgenland insgesamt 400.000 Euro in den neuen Kreuzungsbereich investiert.

ORF

Im Zuge der Bauarbeiten sind keine Umleitungen für den Durchzugsverkehr notwendig. Es stehen immer zwei Fahrstreifen zur Verfügung und somit sollte es zu keinen nennenswerten Verzögerungen im Straßenverkehr kommen. Gesperrt werden während der Bauarbeiten einige Abschnitte von Gemeindestraßen. Über diese Maßnahmen wurden die betroffenen Anrainer bereits informiert.