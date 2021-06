Gemeinde-Bedarfszuweisungen neu geregelt

Für 2021 stehen rund 42 Millionen Euro an Bedarfszuweisungsmitteln bereit. 75 Prozent der Bedarfszuweisungen werden nach den neuen Richtlinien fix vergeben, 25 Prozent im Rahmen der Projektförderung. Der Anteil der Fixzuteilung wurde erhöht. Das sei treffsicherer sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Mit Gemeindevertretern werde damit parteiübergreifend ein zentrales Vorhaben des Regierungsprogramms umgesetzt. Jede Gemeinde im Burgenland werde soweit mit Bedarfszuweisungen unterstützt, dass die Struktur bewältigt werden könne und dann in weiterer Folge Geld nur für „echte Projekte“ zur Verfügung stehe, so Doskozil. „Es ist natürlich eine gewisse Umverteilung von den Großen zu den Kleinen, aber wir haben sichergestellt, dass keine Gemeinde etwas verliert“, sagte Doskozil.

Zustimmung von allem Seiten

Gemeindevertreterverband, Gemeindebund und Städtebund begrüßen die Richtlinien. Erich Trummer (SPÖ), Präsident des Gemeindevertreterverbandes, sprach von einer gerechteren Aufteilung des Geldes. Gemeindebundpräsident Leo Radakovits (ÖVP) meinte, vor allem für Kleingemeinden gebe es nun bessere Planbarkeit. Städtebundpräsidentin Ingrid Salamon (SPÖ) sieht das Überleben strukturschwacher Gemeinden gesichert.