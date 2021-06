Wirtschaft

Commerzialbank: Inventar-Versteigerung beendet

In der Causa Commerzialbank Mattersburg ist am Dienstag die letzte Versteigerung – jene des Inventars der Zentrale in Mattersburg – zu Ende gegangen. Andenken, Möbelstücke und sonstige Einrichtungsgegenstände wurden von ihren neuen Besitzern abgeholt.