Erste Hilfe bei Hitze-Kollaps

Wenn die Sonne gnadenlos vom Himmel brennt und die Temperaturen auf mehr als 30 Grad Celsius steigen, macht das vielen zu schaffen: Der Körper kann überhitzten, der Kreislauf absacken und der oder die Betroffene kollabieren. Die richtige Reaktion auf so einen Notfall kann Leben retten. Man geht zum Patienten, spricht ihn laut an und wenn er nicht reagiert, prüft man die Atmung, erklärt Michael Hill, Notfallmediziner im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt.

Keine Scheu vor dem Defibrillator

Handelt es sich um einen Herzstillstand, dann ist keine Atmung vorhaben und man sollte sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen wie Herzmassage und Beatmung beginnen und den Notruf 144 wählen. Wenn ein Defibrillator in der Nähe ist, sollte man diesen unbedingt einsetzten, rät der Mediziner. Das Gerät gibt genaue Anweisungen, es könne nichts passieren.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF/Elisabeth Pauer ORF ORF/Elisabeth Pauer ORF ORF

Nicht immer ist bei einem Zusammenbruch Reanimation notwendig, was tun bei einem Kreislaufkollaps?

Notfallmediziner Michael Hill eklärt, wie man bei einem Kreislaufkollaps hilft

Aufholbedarf bei Reanimation durch Laien

In Österreich erleiden circa 10.000 bis 12.000 Menschen jährlich einen Herzkreislaufstillstand außerhalb des Krankenhauses. Es überleben nur rund zehn Prozent der Betroffen. Wenn häufiger unverzüglich Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet werden würden, könnte sich die Überlebenswahrscheinlichkeit verdoppeln bis verdreifachen. 60 bis 70 Prozent der Herzkreislaufstillstände treten im Freundes-, Verwandten- und Familienkreis auf.

ORF

Die Laienreanimationsquote liegt in Österreich zwischen 15 und 20 Prozent. Zum Vergleich: In den Niederlanden liegt diese Quote bei etwa 70 Prozent, in Norwegen bei knapp 80 Prozent. Ohne Ersthelfer-Wiederbelebung nimmt die Überlebenswahrscheinlichkeit bei einem leblosen Patienten pro Minute um etwa zehn bis 15 Prozent ab. Nach vier bis fünf Minuten führt ein akuter Sauerstoffmangel zu irreversiblen Schädigungen des Gehirns. Der Rettungsdienst braucht laut einem Faktenblatt des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder im Durchschnitt acht Minuten und länger bis zum Eintreffen am Notfallort.

ORF

Tipps für Umgang mit Hitze

Um Kreislaufprobleme zu verhindern, sollte man die Mittaghitze meiden, sich schattige Plätze suchen, Kühlung bringen feuchte Tücher und es ist ganz wichtig, viel Wasser zu trinken. Außerdem, sollte man leichte Kleidung tragen, die den Körper bedeckt und nicht auf Kopfbedeckung und Sonnenschutz vergessen.