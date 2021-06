Wirtschaft

Druckzentrum Eisenstadt insolvent

Am Landesgericht Eisenstadt ist am Dienstag ein Sanierungsverfahren über die Druckzentrum Eisenstadt GmbH eröffnet worden. Als Ursache für die Insolvenz gab die Druckerei laut den Gläubigerschutzverbänden Creditreform, AKV Europa und KSV1870 die CoV-Krise an.