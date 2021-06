Sieben Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit sieben Covid-19-Patientinnen und Patienten isoliert behandelt, davon sind zwei in intensivmedizinischer Behandlung. 281 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne – das sind um sechs weniger als am Montag.

142.757 Menschen geimpft

Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 142.757 Menschen über das Land Burgenland, 109.336 von ihnen bekamen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 252.093 Impfdosen verabreicht.