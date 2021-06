Zwei Burgenländer bei Tennis-Meisterschaften

Die 22-jährige Nykos aus Neusiedl am See ist nach ihrem USA-Aufenthalt zurück in Österreich. Sie war 2017 mit einem Sportstipendium zuerst an die University of North Florida gewechsel und übersiedelte anschließend an das College of Charleston in South Carolina, wo bereits ihre Schwester Helena studiert hatte. In der ersten Runde bei den Tennis-Staatsmeisterschaften trifft Eva Nykos am Dienstag auf die Qualifikantin Katarina Sopkova aus Wien. Sie gehe ohne allzu große Erwartungen in diese Staatsmeisterschaften und auf jeden Fall ihr Bestes geben, so Nykos.

Pichler geht mit hohen Erwartungen ins Turnier

David Pichler hat an Oberpullendorf gute Erinnerungen. Der 25-jährige Osliper geht daher mit einem guten Gefühl in die Staatsmeisterschaft. In Oberpullendorf habe er eigentlich immer hohe Erwartungen, dort spiele er immer gern und meistens gut, sagte Pichler. Vor zwei Jahren habe er den Staatsmeistertitel geholt und es wäre natürlich schön, wenn er jetzt wieder um den Titel mitspielen könnte, so Pichler. Er hat in der ersten Runde ein Freilos.

Während Pichler im Einzel als Nummer vier gesetzt ist, gilt er im Doppel mit Patrick Ofner und im Mixed-Doppel mit Irina Dshandshgava als Top-Favorit. Die Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf werden ab dem Viertelfinale live in Sport+ übertragen.