Seefestspiele mit zweitgrößter Freiheitsstatue

Die Mörbischer Freiheitsstatue ist allerdings nicht aus Eisen und Kupfer, sondern aus Styropor. Die Farbe wurde von zwei Malern aufgebracht. Am Dienstag wird die Freiheitsstatue, die 3,5 Tonnen wiegt, auf einer Plattform im See angebracht. Neun Stunden sind dafür anberaumt, Nervosität: abgesagt. „Ich verdränge das, ich will gar nicht daran denken, dass was schiefgeht“, sagte Bühnenbildner Walter Vogelweider am Montag bei einer Presse-Schifffahrt auf dem Neusiedler See.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Am 8. Juli geht es los

83.000 Tickets wurden bereits verkauft, erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei der Schifffahrt. Bei den Seefestspielen auf Musical zu setzen, dies sei die richtige Entscheidung gewesen, meinte Doskozil. Das bedeute bis zu einem gewissen Grad auch einen Generationswechsel im Bereich des Publikums.

Andreja Zidaric und Mark Roy Luykx sind in der „West Side Story“ als Maria und Tony zu hören

Das Aufstellen der Freiheitsstatue mag für manche Kunstschaffende auch mit einem Aufatmen verbunden sein: „Wir dürfen wieder leben, wir dürfen wieder spielen“, sagte Generalintendant Alfons Haider. Mörbisch sei der „Herzschlag, das Schlachtschiff der burgenländischen Kultur“, so Haider. Er zeigte sich erfreut, dass 40.000 Fans ihre Karten behalten hatten und nur 100 Tickets retour kamen. Premiere der „West Side Story“ in Mörbisch ist am 8. Juli.