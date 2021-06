Politik

Transparenzberichte präsentiert

Wie die Gemeinden mit ihrem Geld umgehen und wofür wieviel ausgegeben wird kann man in Transparenzberichten nachlesen. Am Montag haben die drei ÖVP Gemeinden Eisenstadt, Oberwart und Hornstein ihre Transparenzberichte präsentiert. Dabei wurde auch nicht mit Kritik an der – ihrer Ansicht nach – fehlenden Transparenz des Landes gespart.