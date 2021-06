Fans zollen Nationalteam Respekt

Enttäuschung über die knappe Niederlage und Anerkennung und Stolz auf die Leistung von Alaba & Co – so ließ sich am Sonntag die Stimmung nach dem Ausscheiden Österreichs im EM-Achtelfinale unter den burgenländischen Fans, die wir auf dem Eisenstädter Flohmarkt trafen, auf den Punkt bringen.

Stimmen zum Ausscheiden gegen Italien

Viele schmerzte das aberkannte Abseits-Tor von Marko Arnautovic, aber mit der Leistung und dem Einsatz des Nationalteams waren alle zufrieden. Letztendlich blieb die große Überraschung zwar aus, aber auch die „Gazzetta dello Sport“ schrieb: „Österreich bringt Italien wie keine andere Mannschaft bisher in Schwierigkeiten“.