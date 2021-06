Drei Medaillen bei LA-Staatsmeisterschaften

Vor allem die 800 Meter waren fest in burgenländischer Hand: Am Samstag gewann die 20-jährige Caroline Bredlinger vom Eisenstädter Laufteam Burgenland mit einer Zeit von 2:15,29 Minuten und der 31-jährige Oggauer Raphael Pallitsch, der für SV Schwechat antritt, holte sich den Titel mit einer Zeit von 1:53,72 Minuten.

Wiener holt Silber im Speerwerfen

Am Sonntag trat Adam Wiener im Speerwerfen an. Der 20-jährige Schreibersdorfer von ATS Pinkafeld belegte mit einer Weite von 68,63 Metern den zweiten Platz. Für Wiener war es die dritte Silbermedaille in Folge, dazu hatte er auch schon einmal Bronze und einmal Gold geholt.

Burgenländischer Rekord für Strohmayer-Dangl

Der vierte Staatsmeisterschaftsteilnehmer aus dem Burgenland war der 19-jährige Niklas Strohmayer-Dangl, der über 400 Meter Hürden an den Start ging und als Vierter ins Ziel kam. Mit der Zeit von 53,88 Sekunden stellte er einen neuen burgenländischen Rekord in drei Altersklassen auf – und zwar Unter-20, Unter-23 und Allgemeine Klasse.