Mehrheit für KUZ-Modernisierung in Güssing

Soll in Güssing die Burg zu einem Veranstaltungszentrum ausgebaut oder das bestehende Kulturzentrum saniert werden? 58,92 Prozent der Stimmberechtigten sprachen sich am Sonntag für die Sanierung des Kulturzentrums aus. 41,08 Prozent waren für den Ausbau der Burg Güssing.

Beteiligung von 25,77 Prozent

Stimmberechtigt waren 23.037 Menschen aus 28 Gemeinden, etwas mehr als ein Viertel von ihnen nahmen auch teil: 5.936 Bezirksbewohnerinnen und -bewohner stimmten ab, das sind genau 25,77 Prozent. 3.198 Personen entschieden sich für das KUZ und 2.230 für die Burg. 508 Stimmen oder 8,56 Prozent der abgegebenen Stimmen waren ungültig.

Foto & Rendering: Muik/Pichler & Traupmann/Lohrmann

KUZ-Sanierung billiger als Burg-Ausbau

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte immer betont, dass sich das Land nur eines der beiden Projekte leisten kann. Nun wird also das Kulturzentrum um rund 20 Millionen Euro umfassend renoviert. Neben der Modernisierung des großen Veranstaltungssaals mit rund 500 Sitzplätzen soll der Innenhof überdacht und eine moderne Kunstbox als Aufbau über dem Innenhof geschaffen werden. Im Projekt inkludiert sein werden auch die Modernisierung des Restaurants und die Schaffung einer Restaurant-Terrasse. Der Ausbau der Burg Güssing zu einem Kultur- und Veranstaltungszentrum hätte laut Land rund 55 Millionen Euro gekostet.

Ergebnis bindend bekräftigt Doskozil

Es gebe „zwei klare Gewinner – nämlich den Bezirk Güssing und die direkte Demokratie“, erklärte Doskozil in einer ersten Reaktion. Das Land habe mit dieser Volksbefragung ein „starkes Zeichen für Mitbestimmung“ gesetzt, die Bevölkerung habe dieses Angebot in einem erfreulich hohen Ausmaß angenommen. „Das Ergebnis ist für die Landesregierung bindend“, so Doskozil. Das Land wolle mit diesem Projekt Güssing als Kulturstandort mit einer Strahlkraft über den Bezirk hinaus etablieren. Mit dieser Entscheidung gebe es eine nachhaltige Investition in Kultur, Tourismus und regionale Wirtschaft, die Stadt Güssing sowie der Bezirk werde davon profitieren, meinte auch SPÖ-Bezirksvorsitzende, Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ).

Architekturwettbewerb als nächster Schritt

Nun soll ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben werden. Koordinator dafür ist die Landesimmobilien Burgenland GmbH als Projektträger. Geplanter Baubeginn für das Siegerobjekt ist 2023. Frühestens 2026 soll das neue Kultur- und Veranstaltungszentrum fertig sein.