Schwerpunktaktion gegen Roadrunner

Außerdem wurden im Rahmen der Aktion zehn Lärmmessungen durchgeführt: Zwei Fahrzeugen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. 25 technische Mängel wurden angezeigt. Drei Alko-Lenker, mit jeweils mehr als 0,8 Promille, wurden gestoppt.

Im Kampf gegen die Roadrunner-Szene schalte man nun einen Gang höher, so Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) anlässlich der bundesländerübergreifenden Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilungen von Burgenland, Niederösterreich und Wien gegen illegale Straßenrennen. Um die Szene in Schach halten zu können, erhielt die Polizei motorisierte Verstärkung. Nehammer habe vergangene Woche die Anschaffung von insgesamt 37 leistungsstarken Zivilstreifenfahrzeugen für alle Bundesländer bekanntgegeben, so die Landespolizeidirektion.