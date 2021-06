Prozess: Mutter wollte Kind entführen lassen

Anfang Mai sollen die Burgenländerinnen laut Anklage im Bezirk Eisenstadt-Umgebung versucht haben, die Sechsjährige dem Erziehungsberechtigten zu entziehen – der Vater hat das Sorgerecht für das sechsjährige Mädchen. Danach sollen sie einen Bekannten gebeten haben, das Kind für die nicht obsorgeberechtigte Mutter zu entführen. Dieser verständigte jedoch die Behörden, woraufhin die Frauen bei einer Tankstelle in Graz festgenommen wurden. Seither befinden sie sich in der Justizanstalt Eisenstadt in Untersuchungshaft.

Am Montag müssen sich die beiden Frauen nun vor Richterin Daniela Berger verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden das Vergehen der Kindesentziehung und der schweren Körperverletzung vor.