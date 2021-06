Zehn Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit sieben an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon sind zwei in intensivmedizinischer Behandlung. 231 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 11,5.

Fast 140.000 Menschen mindestens einmal geimpft

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurden bisher 815.124 kostenlose Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Am Freitag erhielt niemand ein positives Testergebnis. Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 139.557 Menschen über das Land Burgenland, 101.109 von ihnen bekamen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 240.666 Impfdosen verimpft.