Unwetter und Hagel im Südburgenland

Laut Landessicherheitszentrale Burgenland gab es aber keine Unwettereinsätze. Die Österreichische Unwetterzentrale veröffentlichte Freitagabend auf ihrer Facebook-Seite das Bild einer beeindruckenden Sturmzelle bei Großpetersdorf, das von Stormhunters aufgenommen worden ist. Auch das Hagel-Video wurde in Großpetersdorf aufgenommen.

In den vergangenen zwei Tagen wüteten in Mitteleuropa heftige Unwetter, ein verheerender Tornado im Südosten Tschechiens am Donnerstagabend forderte mehrere Menschenleben – mehr dazu in Tornado „Apokalypse“ für Tschechien. Auch in Österreich kam es zu heftigen Hagelunwettern. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) spricht von der „schlimmsten Gewitterlage seit Jahrzehnten in Europa“ – mehr dazu in Was hinter den Wetterextremen steckt.