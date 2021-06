Bad Sauerbrunn: Bisher kein positiver Fall

Insgesamt ließen sich 223 Personen am Mittwoch testen. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus liegen aber noch nicht alle Testergebnisse vor. In Bad Sauerbrunn selbst und auch beim SC Bad Sauerbrunn habe es seit Wochen keinen positiven Coronavirus-Fall mehr gegeben, hieß es vom Fußballverein. Nur eine Spielerin der Damenmannschaft war positiv, sie dürfte sich in ihrer Heimatgemeinde Rohrbach bei Mattersburg angesteckt haben.