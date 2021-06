Chaletdorf Hannersberg eröffnet

Die Chalets fügen sich in die idyllische Landschaft des Weinberges ein. Neben 33 Standard-Chalets sind auch zwei exklusive Chalets entstanden: „Wolke 7 designed by Leo Hillinger“ und das Chalet „HILL exklusiv“. Durch das neue Nächtigungsangebot profitiere der Tourismus, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Wenn man die Geschichte des Hannersbergs kenne und die Verbundenheit mit dem Thema Hochzeit, dann sei es ja auf der Hand gelegen, hier zu erweitern und in den Trend, Chalets zu errichten, einzusteigen. Das Burgenland werde daraus Nächtigungszahlen lukrieren, so Doskozil.

Tunkel: Großer Unterkunftsbetrieb im Burgenland

Insgesamt stehen in den Chalets 70 Betten zur Verfügung, mit einer Ferienwohnung und Zusatzbetten könnten bis zu 100 Gäste nächtigen, sagte der Geschäftsführer des Burgenland Tourismus, Didi Tunkel. Im Burgenland gebe es insgesamt 37 Hotels, die mehr als 100 Betten haben und 16 Hotels mit zwischen 80 und 100 Betten. Das bedeute, dass das Chaletdorf ein großer Unterkunftsbetrieb im Burgenland sei.

2,5 Millionen Euro investiert

Winzer Leo Hillinger ist als 50 Prozent-Teilhaber am Chaletdorf beteiligt. Die Investitionen belaufen sich insgesamt auf 2,5 Millionen Euro. Zum Unternehmen Hannersberg gehöre auch der Nahversorger in Hannersdorf und bald ein Lokal, so Geschäftsführer Ronald Gollatz. Dazu komme mit Anfang Juli das Mittagsrestaurant „Mahlzeit Güssing“ im Technologiezentrum Güssing. Ziel ist es, nicht nur saisonal, sondern ganzjährig in Betrieb zu sein.