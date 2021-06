Sagartz wird online zum ÖVP-Obmann gewählt

266 stimmberechtigte ÖVP-Mitglieder werden an dem digitalen Landesparteitag teilnehmen. Die Obmann-Wahl ist anonym, eine Wahlkommission passt auf, dass alles korrekt ist. Der Livestream startet kurz nach 17.00 Uhr aus der ÖVP-Landesparteizentrale in Eisenstadt. Das Abstimmungsergebnis soll einige Minuten später feststehen und bekannt gegeben werden. ÖVP-Bundesparteichef und Bundeskanzler Sebastian Kurz wird für ein Statement live zugeschaltet.

ORF

Kein Gegenkandidat

Seit Februar 2020 ist Christian Sagartz designierter ÖVP-Obmann. Damals hatte ihn der ÖVP-Landesparteivorstand einstimmig als Nachfolger von Obmann Thomas Steiner gewählt. Steiner hatte nach der Landtagswahl seine Funktion an der Spitze der ÖVP zurückgelegt. Die ÖVP ist im Burgenland in Opposition. Sagartz ist seit Jänner 2020 Europaabgeordneter. Bei der Europawahl ging sich ein Mandat für ihn nicht aus, sondern erst als Karoline Edtstadler vom Europaparlament in die Bundesregierung wechselte. Sagartz ist der einzige Kandidat für die Obmann-Wahl. Laut Statuten wären Gegenkandidaturen auch noch kurzfristig möglich. Damit wird aber nicht gerechnet.

Christian Sagartz ist 40 Jahre alt, er stammt aus Pöttsching. Er hat ein kombiniertes Studium der Politikwissenschaft und der Rechtswissenschaften abgeschlossen. In seiner Freizeit ist er Hobbywinzer im Südburgenland. Seine politische Karriere umfasst bisher Funktionen als Gemeinderat, Vizebürgermeister, Bezirksparteiobmann, Obmann der Jungen ÖVP, Landtagsabgeordneter, Landesgeschäftsführer und Klubchef.