Neuer Hauptplatz: Golser stimmen ab

3.556 Golserinnen und Golser können am Sonntag von 8.00 bis 15.00 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum darüber abstimmen, wie der Hauptplatz künftig aussehen soll, auch eine Briefwahl ist möglich. Der Abstimmung ist der Ideenwettbewerb „Neue Mitte Gols“ vorausgegangen – mehr als 20 Projekte wurden eingereicht – nach einer Vorauswahl blieben drei Projekte übrig, sagt Bürgermeister Hans Schrammel (SPÖ).

„Lebendiger Dorfplatz soll enstehen“

„Die Aufgabe hat gelautet diesen Hauptplatz, wo das Kriegerdenkmal steht umzugestalten, neu zu gestalten, es ist auch ein ehemaliges Spargeschäft dort, das auch ‚weggeräumt‘ werden kann. Eingebunden soll auch das Weinkulturhaus werden und dieser ganze Platz mit ca. 4.000 Quadratmetern soll zu einem lebendigen Dorfplatz werden", so Schrammel.

ORF

Drei Projekte – ein Ziel

Projekt A stammt von Michael Leonhard und nennt sich „Orte zum Verweilen und Austauschen“. Projekt B trägt den Namen „Großzügige Bewegungsflächen für Jung und Alt“ und stammt von Günther Nittnaus. Projekt C wurde vom Team rund um Thomas Sieberer kreiert und nennt sich „Leben und Geselligkeit im Ortskern“. Alle drei Projekte verfolgen ein Ziel, sagt Bürgermeister Schrammel.

ORF

„Es war bei allen drei Projekten so, dass sie geschaut haben, dass es Parkplätze gibt für das Weinkulturhaus, dass es viel Grün gibt, dass es Spielplätze gibt, dass es einen Dorfbrunnen gibt, dass es Sitzgelegenheiten gibt. Das ist wirklich bei allen drei Projekten im Mittelpunkt gestanden", so Schrammel. Das Budget für die Neugestaltung stehe noch nicht fest, auch einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht, so Schrammel.