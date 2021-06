Vier Neuinfektionen im Burgenland

17.995 Personen sind bereits genesen. In den burgenländischen Krankenhäusern werden weiterhin sieben an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind zwei nach wie vor in intensivmedizinischer Behandlung.

7-Tage-Inzidenz bei 11,8

189 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne – das sind 28 mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Burgenland weiterhin bei 11,8. 135.722 Personen haben bereits eine Erstimpfung erhalten, 94.441 wurden bereits zwei Mal gegen das Coronavirus geimpft.