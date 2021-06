Chronik

Schandorf: Blick ins Hügelgrab

In Schandorf (Bezirk Oberwart) wurde jetzt im Rahmen eines gemeinsamen archäologischen Projekts mit Ungarn ein Hügelgrab geöffnet. In Schandorf gibt es etwa 200 Hügelgräber. Erstmals kann nun in das Inneres eines dieser Gräber geblickt werden.