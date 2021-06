Zweiter Prozesstag im Mordfall Mörbisch

Was sich am 9. August 2020 wirklich in Mörbisch in der Nähe der Kläranlage abgespielt hat, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der angeklagte 29-jährige Niederösterreicher seinen 22-jährigen Bekannten aus dem Burgenland ausgeraubt und ermordet hat. Bei der Befragung am ersten Verhandlungstag am Dienstag entdeckte Richterin Birgit Falb häufig Widersprüche in den Aussagen des Angeklagten. Er selbst verneinte diese Widersprüche und bekannte sich nicht schuldig.

Angeklagter bestreitet Täter zu sein

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, das Opfer zur Kläranlage gelockt zu haben. Dort soll er das Opfer mit einem Kniestoß und Schlägen verletzt und den 22-Jährigen dann in einem Entwässerungskanal ertränkt haben. Der Angeklagte wies diese Vorwürfe zurück und sprach davon, das Opfer nur zu einem Treffen bei der Kläranlage begleitet zu haben. Er sei zwar der Letzte gewesen, der den 22-Jährigen lebend gesehen habe, der Täter sei er aber nicht, so der Angeklagte – mehr dazu in Mordprozess: Angeklagter bekennt sich nicht schuldig.

Am Donnerstag wird das Beweisverfahren fortgesetzt. Über zehn Zeugen, ein Polizist, der die Ermittlungen führte und zwei Sachverständige werden einvernommen. Ein Urteil des Geschworenengerichts wird laut Richterin Falb ebenfalls für Donnerstag erwartet.