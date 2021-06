Delta-Variante: Sieben Fälle im Burgenland

Eine endgültige Bestätigung bzw. Sequenzierung steht zwar noch aus, die AGES geht aber von der Delta-Variante aus, hieß es am Mittwoch es von der AGES gegenüber dem ORF Burgenland. Das Land teilte auf Anfrage mit, dass es bereits vor längerer Zeit fünf bestätigte Fälle gegeben habe, die Personen aber wieder genesen seien. Bei den sieben Fällen handle es sich um Verdachtsfälle – mehr dazu in Verdacht auf Delta-Variante und Delta-Variante: Teststraße in Bad Sauerbrunn.

Infizierte sind Jugendliche

Aufgrund dieser Verdachtsfälle wurde in Bad Sauerbrunn am Mittwochnachmittag eine PCR-Teststraße eingerichtet, um mögliche weitere Fälle so schnell wie möglich zu finden. Von den sieben Verdachtsfällen seien sechs Personen zwischen 16 und 21 Jahren, sagte Sonja Windisch vom Land Burgenland. Alle sieben sind ungeimpft. „Das spricht jetzt eindeutig dafür, dass man genau in dieser Gruppe impfen sollte“, so Windisch. Vor allem, weil es jetzt im Sommer in dieser Altersgruppe beim Sport und bei Partys zu engeren Kontakten komme, durch die Impfung könne die Ausbreitung der gestoppt werden oder zumindest die Folgen davon neutralisiert werden, sagte Windisch.

ORF

Der Ursprung dieser Infektionen dürfte eine Auslandsreise eines Vaters mit seinem Sohn gewesen sein, sie stammen aus Rohrbach bei Mattersburg. Auch eine Spielerin des SC Bad Sauerbrunn – auch sie kommt aus Rohrbach – wurde positiv getestet. Die Ergebnisse der PCR-Tests vom Mittwoch in Bad Sauerbrunn werden in zwei bis drei Tagen vorliegen.

Tests nach Vereinbarung noch möglich

Für jene, denen es am Mittwoch nicht möglich war, nach Bad Sauerbrunn zu kommen, wird die PCR-Testmöglichkeit bis einschließlich Freitag, den 25. Juni, verlängert – einfach die Gesundheitstelefonnummer 1450 anrufen und unter dem Kennwort „Screening Bad Sauerbrunn“ melden. Ein Termin in einer der mobilen Teststraßen des Roten Kreuzes kann dann vereinbart werden.