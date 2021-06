Ungarn impft auch Burgenländer

Den Impfstoff kann man sich dabei nicht aussuchen. Sollten Burgenländer dort nicht für Österreich zugelassene Impfstoffe wie Sputnik V bekommen, ist keine Eintragung im E-Impfpass möglich, stellte der Koordinationsstab des Landes klar. Für Bürger, die mit Sputnik V geimpft werden, werde somit auch kein Impfzertifikat generiert, hieß es auf APA-Anfrage.

Angebot für mehrere Grenzregionen

Das Angebot der Ungarn richtet sich nicht nur an Bewohner der Grenzregion zu Österreich, sondern auch an die Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien, Slowenien und die Slowakei. Wer sich impfen lassen will, kann sich an Ort und Stelle in einem Impfzentrum registrieren und erhält dort den Impfstoff, der gerade verfügbar ist. Geimpft wird erst ab 18 Jahren.