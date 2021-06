17.995 Personen sind bereits genesen. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit sieben an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind zwei in intensivmedizinischer Behandlung.

Rund 89.000 vollimmunisiert

224.209 erhielten bisher eine Coronavirus-Schutzimpfung, davon gelten 88.730 bereits als vollimmunisiert. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt im Burgenland derzeit 11,8.