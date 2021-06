Tina Hetfleisch: Talent mit großen Zielen

Mit bereits fünf Jahren stand die heute 15-jährige Hetfleisch auf den Grasskiern, Rückschläge hat sie bereits in jungen Jahren weggesteckt. „Es gibt sicher viele Stürze als Kleine, aber ich bin immer wieder aufgestanden, auch dank Mama und Papa hab ich immer weiter gemacht." Ihre große Schwester Kristin Posch ist ihr Vorbild. Posch ist bereits zweifache Gesamtweltcupsiegerin und auch Tina Hetfleisch möchte einmal so erfolgreich sein wie ihre Schwester.

Alles auf den Sport ausgerichtet

Hetfleisch geht in das Sportgymnasium in Hartberg mit dem Schwerpunkt Ski – in ihrem Leben ist alles auf ihren Lieblingssport ausgerichtet, daher trainiert sie intensiv und sehr hart. „Ich gehe drei bis viermal in der Woche Grasskifahren in Rettenbach mit meinem Trainer oder auch mit meinem Papa, der auch mein Trainer ist. Am Wochenende trainiere ich im Fitnessstudio und unter der Woche gehe ich ins Sportgymnasium in Hartberg und auch dort trainiere ich sehr viel und werde gut vorbereitet“, so Hetfleisch. Die 15-Jährige hat große Ziele und auch die Hoffnung, dass ihre Sportart olympisch wird.

„WM-Titel und Weltcupsiege erreichen“

„Ich möchte gleich erfolgreich oder noch erfolgreicher werden als meine Schwester, viele Weltcupsiege und Weltmeistertitel gewinnen und wenn Grasski auch olympisch werden sollte, dort auch an den Start gehen“.