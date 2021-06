Neusiedler See-Pegel im Sinken

Subjektiv betrachtet war das Frühjahr für viele verregnet. Aber in den vergangenen Monaten habe es im langjährigen Mittel auch heuer zu wenig geregnet, sagt Christian Sailer vom Referat Wasserwirtschaft des Landes. Der Wasserspiegel des Neusiedler Sees sei heuer zwar zehn Zentimeter höher als im Juni des Vorjahres, binnen kurzer Zeit sei der Wasserstand nun aber rasch gesunken. Hitze und Wind in den vergangen zwei Wochen haben zu großen Verlusten im See geführt, so Sailer: „Wir haben da bis zu sechs Millimeter am Tag festgestellt, die der See verliert.“

Auch Grundwasserspiegel sinkt

Die fehlenden Niederschläge der vergangenen Monate machen sich auch beim Grundwasserspiegel bemerkbar. „Es ist wirklich unter dem mittleren Wasserstand. Wir hoffen, dass noch Niederschläge kommen, damit eben auch die Beanspruchung des Grundwasserkörpers für die Landwirtschaft nicht so groß sein muss, weil eben der Niederschlag von oben kommt und dafür sorgt, dass genügend Nässe und Feuchte auf den Kulturpflanzen ist“, sagt Sailer.

Lacken teils schon ausgetrocknet

Der fehlende Regen und der niedrige Grundwasserspiegel machen sich vor allem bei den Lacken im Seewinkel bemerkbar. Viele Lacken die noch vor zehn Tagen mit Wasser gefüllt waren, sind mittlerweile trocken.