Intendant Hoffmann verlängert bis 2024

Mit einem Medley der bekanntesten Melodien aus dem Musical „Flashdance“ machte Musical Güssing Gusto, auf den bevorstehenden Festivalsommer. Schauplatz für das Musical wird auch heuer wieder die Burg Güssing sein. „Der Industriedesigner Peter Schaberl wird wieder seine Installationen aufstellen. Es werden über den ganzen Burghof verteilt, Bänke im Boden verankert, darauf kann man sitzen – es wird die ganze Burg als Kulisse bespielt“, so Musical-Güssing-Intendantin Marianne Resetarits.

Vielfältiges Kulturprogramm

Der „Kultursommer Güssing“ findet wegen der Pandemie allerdings anders als geplant statt – Frank Hoffmanns Theater-Inszenierung „Arsen und Spitzenhäubchen“ wurde auf nächstes Jahr verschoben. Stattdessen setzt man heuer auf Musik – unter anderem mit Konzerten der „Söhne Mannheims“ oder der „Wiener Comedian Harmonists“ im Kulturzentrum – es gibt auch einen Abend mit Michael Köhlmeier und Hans Theessink im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf.

„Das sind die Westernhelden – Michael Köhlmeier rezitiert Geschichten aus dem Wilden Westen. Wie ich ihn kenne, ist er der Sache auf den Grund gegangen und wird die wahren Geschichten erzählen. Hans Theessink wird ihn begleiten“, so Kultur-Sommer-Intendant Frank Hoffmann. Seit 20 Jahren ist Hoffmann Intendant vom Kultursommer Güssing – im Rahmen der Programmpräsentation wurde auch bekanntgegeben, dass sein Vertrag bis 2024 verlängert wird.

Ausschnitt Musicalvorstellung

Sieben Konzerte

„Frank Hoffmann ist eine Persönlichkeit, die weit über das Burgenland hinausstrahlt. Gottseidank hat er sich hier im Landessüden kulturtechnisch und künstlerisch niedergelassen. Er ist ein wesentlicher Treiber, dass Kultur in dieser Form in Güssing stattfindet“, so Landeshauptmann Doskozil. Insgesamt sieben Konzerte stehen beim Güssinger Kultursommer auf dem Programm – und bei Musical Güssing feiert „Flashdance“ am 6. August Premiere. Im Herbst gibt es noch die Kinderproduktion „Schneewittchen“.