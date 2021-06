Delta-Variante: Teststraße in Bad Sauerbrunn

Die Teststraße wird eingerichtet, weil bei drei Personen, die aus dem Umfeld des Fußballvereins SC Bad Sauerbrunn stammen, der Verdacht auf die Delta-Variante des Virus bestehen soll. Konkret wurde eine Spielerin des SC Bad Sauerbrunn positiv getestet – die Schülerin stammt aus Rohrbach bei Mattersburg, wo es noch weitere Coronavirus-Fälle nach einer Auslandsreise geben soll.

Alle weiteren Spielerinnen des SC Bad Sauerbrunn sowie der Trainer wurden negativ getestet. Mit den männlichen Spielern des SC Bad Sauerbrunn habe es keinen Kontakt bei Trainings oder Spielen gegeben, hieß es vom Fußballverein.

Testung als Vorsichtsmaßnahme

Laut dem Koordinationsstab des Landes handelt es sich am Mittwoch um eine Umfeldtestung – als Vorsichtsmaßnahme wird für die Bevölkerung im Umfeld des SC Bad Sauerbrunn die Testung auf freiwilliger Basis angeboten – mehr dazu in Verdacht auf Delta-Variante. Die PCR-Teststation ist Mittwochnachmittag von 13.00 bis 17.00 Uhr in der Genussquelle Bad Sauerbrunn eingerichtet. Die Anmeldung zu den Tests erfolgt an Ort und Stelle. Auch alle bereits Geimpften sind eingeladen, sich testen zu lassen.