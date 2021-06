Gericht

Prozess im Mordfall Mörbisch beginnt

In Eisenstadt beginnt am Dienstag der Prozess im Mordfall Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Angeklagt ist ein 28-jähriger Niederösterreicher, der im Verdacht steht im August des Vorjahres einen 22-jährigen Nordburgenländer ermordet und ausgeraubt zu haben. Die Leiche des Burgenländers wurde in der Nähe der Mörbischer Kläranlage gefunden.