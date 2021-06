Güssing: Beide Projekte positiv für Region

Im Auftrag der Landesimmobilien Burgenland GmbH untersuchte das Joanneum Research die regionalwirtschaftlichen Effekte der geplanten Investitionen in Güssing. Der Ausbau des KUZ um 20 Millionen Euro würde während der Bauphase 210 Jobs sichern. In den Ausbau der Burg will das Land 55 Millionen Euro investieren, das würde während der Bauphase 480 Jobs sichern.

Was die regionale Wertschöpfung der beiden Projekte betrifft, sagte der Studienleiter von Joanneum Research Andreas Niederl: " Die Sanierung des KUZ würde zu einer regionalen Wertschöpfung von etwa sieben Millionen Euro führen, während der Ausbau der Burg zu einer Wertschöpfung von rund 17 Millionen Euro führen würde – nur für diese Bauphase. Darüber hinaus habe ich natürlich die Effekte des Betriebs. Die Aktivitäten bei Kulturveranstaltungen selbst und da ist es so – ohne das bewertet zu haben – das es auf der Burg mehr Potential haben könnte, wenn man es anders bespielt".

Investitionen beleben Konjunktur

Die Investitionen in Güssing werden auf jeden Fall die Bauwirtschaft beleben, sagte der Geschäftsführer der Landesimmobilien Gerald Goger. „Wir können mit öffentlichen Bauvorhaben überproportional stark die heimische Wirtschaft fördern, tun das sehr gerne und sind auch ein Turbo für die burgenländische Konjunktur“, so Goger.

23.037 Wählerinnen und Wähler entscheiden am Sonntag

In der Betriebsphase – also nach Fertigstellung – der Arbeiten wird die jährliche Bruttowertschöpfung des KUZ und der Burg mit jeweils 1,7 Millionen Euro beziffert. „Die Dimension, beziehungsweise die Höhe der Wertschöpfung konnte ich nicht abschätzen oder einschätzen – die ist dann doch sehr imposant. Es zeigt ja auch, egal, in welche Richtung es geht, es für die Region eine äußerst wichtige Investition sein wird – noch einmal betont – egal, in welche Richtung es gehen wird“, sagte Bautenlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

Für die Landesregierung ist das Ergebnis der Volksbefragung bindend, so Dorner. Insgesamt sind am Sonntag 23.037 Wählerinnen und Wähler im Bezirk Güssing aufgerufen zu entscheiden, ob das KUZ oder die BURG ausgebaut werden soll.