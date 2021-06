Barrierefrei Wohnen im Alter

Barbara Janisch ist 86 Jahre alt. Die gebürtige Podersdorfer hat 50 Jahre lang mit ihrer Familie in Illmitz gelebt. Nach einer Operation benötigt die Witwe einen Rollator. In ihrem alten Haus in Illmitz sei trotz eines Treppenliftes der Alltag zu beschwerlich gewesen, schildert Barbara Janisch. Deshalb sei sie in eine barrierefreie Wohnung nach Podersdorf übersiedelt. Ihre Tochter lebt ebenfalls in der Seegemeinde.

ORF

„In Illmitz hatte ich ein großes Haus mit 140 Quadratmeter. Dort kann ich nichts mehr tun“, so Barbara Janisch. Die 86-Jährige bekommt ihr Essen geliefert und nimmt zweimal wöchentlich die Dienste einer Heimhilfe in Anspruch. Die Monatsmiete für eine 42 Quadratmeter Wohnung mit Terrasse beträgt 470 Euro.

Integration ist die halbe Miete

Kristine-Maria Breit konnte nach einer schweren Verletzung am Fuß, ihren Alltag in einer Wohnung im zweiten Stock nicht mehr allein bewältigen. Die gebürtige Lockenhauserin hatte früher in Parndorf und Weiden am See gelebt. Sie weiß, wie wichtig es ist, sich in einer neuen Umgebung zu integrieren.

ORF

„Als ich hierher nach Podersdorf gekommen bin, wusste ich, ich muss mich engagieren. Nur so lernst du auch die Leute kennen. Ich helfe bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Pfarrfest und bei der Caritas mit. Hier ist jeder per du. Selbst junge Burschen winken mir von ihren Mopeds zu und rufen ‚Hallo, Servus‘ Wenn die wüssten, wie alt ich bin, würden sie das wohl nicht sagen“, schmunzelt die 80-Jährige mit einem, die in der betreubaren Wohnhausanlage in Podersdorf ein neues Zuhause gefunden hat.