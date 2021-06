Grabowski trat bei Landesmeisterschaften an

Lena Grabowski ist zwar erst 18 Jahre alt, sie hat dennoch hohes Verantwortungsbewusstsein – nicht nur ihrem Verein gegenüber.

Das bewies sie auch am Sonntag, als sie nur wenige Stunden nachdem sie vom Olympia-Vorbereitungs-Trainingslager aus Barcelona zurückgekehrt war, trotz aller Strapazen für die Schwimmunion Neusiedl am See an den Start ging. „Es war wichtig für mich, dass sich meinen Verein vertreten kann und zu zeigen, was ich kann, zu zeigen, dass jemand aus dem Verein, wo ich herkomme – eigentlich aus einem Hobbyverein – alles erreichen kann, was man erreichen möchte, mit der richtigen Motivation und dem richtigen Training“, so Grabowski.

ORF

Grabowski gewann vier Titel, davon nur einen in ihrer Disziplin, dem Rückenschwimmen. Wichtiger war ihr, dass sie ihre Vorbildfunktion wahrnehmen konnte. Sie freue sich, wenn sie andere für ihren Sport begeistern kann, so Grabowksi. Neben Grabowski gewann auch Joy Diewald von der Union Eisenstadt vier Landesmeistertitel, bei den Herren war Florian Schumich von der Eisenstädter Schwimmunion der große Abräumer: Er holte elfmal Gold.