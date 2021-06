Lindenwanzen: Das Kleid der Lindenbäume

Wie ein Kleid legen sich die kleinen Wanzen derzeit um die Malvengewächse in ganz Österreich. Dazu zähle in erster Linie die Linde, aber auch Hibiskus und andere Stauden im Garten können zu Freunden der Lindenwanzen werden, so Isabella Pleyer, Gärtnerin aus Donnerskirchen. Besonders in den wärmeren Regionen, wie dem Burgenland und der Ost-Steiermark, sind die Lindenwanzen zurzeit sehr aktiv. Finden kann man die kleinen Insekten dennoch das ganze Jahr über.

Keine Panik

Für alle Gartenbesitzer gilt jedoch: keine Angst. Auch wenn die Wanzen in ihrer Kolonie so wirken, als könnten sie den Pflanzen etwas antun, sind sie eigentlich sehr harmlos. „An und für sich sind sie überhaupt nicht schädlich für den ganzen Baum, sie saugen zwar an der Linde, machen diese aber nicht kaputt“, weiß Gärtnerin Pleyer.

Gartentipp: Seifenlauge

Falls man die kleinen Insekten dann doch weghaben will, um die Gartengarnitur oder die Hängematte zu schützen, kann man sie ganz einfach runterklopfen oder absaugen. Isabella Pleyer hat noch folgenden Gartentipp: „Wenn man sie wirklich vergrämen will, kann man eine Seifenlauge abmachen und sie abspritzen.“ Allerdings seien die kleinen Tierchen nach wie vor ein wichtiges Rädchen im großen Uhrwerk der Natur und sollen dort auch bleiben dürfen.