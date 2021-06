Derzeit 45 aktive CoV-Infektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag im Burgenland laut dem Coronavirus-Koordinationsstab des Landes bei 10,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Am höchsten lagen die Werte in den Bezirken Oberpullendorf, Matersburg und Jennersdorf. In allen übrigen Bezirken liegen die Fallzahlen im einstelligen Bereich ober bei null.

Acht CoV-Patientinnen und Patienten in den Spitälern

Bisher wurden im Burgenland insgesamt 18.366 CoV-Fälle registriert. Von Samstag auf Sonntag gab es fünf Neuinfektionen. Die Zahl der aktiv infizierten Burgenländerinnen und Burgenländer stieg damit um zwei auf 45 an. Am Sonntag mussten acht Covid19-Patientinnen und Patienten in den burgenländischen Spitälern betreut werden. Davon waren drei in Intensivmedizinischer Behandlung.