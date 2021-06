Chronik

Erste Hitzewelle: Abkühlung in Bädern und Badeseen

Heißester Ort im Burgenland ist am Samstag Neusiedl am See mit 33,6 Grad gewesen, in Andau sind 32,5 und in Eisenstadt und Mattersburg 32,4 Grad gemessen worden. Im Südburgenland gingen am Nachmittag teilweise auch Gewitter nieder. Zuvor suchten viele Abkühlung in Bädern und Badeseen – etwa in Königsdorf.