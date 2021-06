JOPERA 2021 mit „Die lustige Witwe“

Im Beisein aller zwölf Bürgermeister der Naturparkgemeinden wurden die heurige Produktion und die neuen Pläne für die Region präsentiert. Es geht um die Neuausrichtung und Weiterentwicklung sowohl des Kulturstandortes als auch der Region, betonten Haider und Doskozil. Seit 2019 ist das Schloss Tabor im Besitz des Landes. Damit habe man den Grundstein für eines des zentralen kulturpolitischen Ziele des Landes gesetzt, so Doskozil: „Hier an diesem Standort ist die grundsätzliche Ausrichtung und das Ziel, dass wir auch einen Kulturstandort und ein Kulturzentrum, wie in den anderen Bezirken des Burgenlandes, in Jennersdorf etablieren. Da geht es nicht nur um Oper oder Operette, da geht es darum, dass wir ganzjährig Kultur anbieten.“

Junges Ensemble soll junges heimisches Publikum anlocken

Die heurige Produktion der Lehar-Operette „Die lustige Witwe“ bezeichnet Alfons Haider als Garant für einen Publikumserfolg. Von den 5.500 aufgelegten Karten habe man binnen kürzester Zeit bereits an die 40 Prozent verkauft. Bei der Besetzung seines Ensembles setzt Haider auf ein junges Team. In der Titelpartie der „Lustigen Witwe“ wird Sopranistin Svenja Isabella Kallweit zu hören sein, ihr zur Seite Bariton Wolfgang Resch. Für Regie und Bühnenbild zeichnet Stephan Grögler verantwortlich, die musikalische Leitung hat der junge steirische Dirigent Erich Polz inne. „Auch hier ist die Vision, dass wir vor allem mehr Südburgenländer hierherholen und vor allem junge Südburgenländer. Und wir wissen, wenn das Ensemble jung ist, dass das ein Anziehungsmagnet auch ist, für die Zuschauer zu kommen.“

Premiere der „Lustigen Witwe“ ist am 5. August. Gespielt wird insgesamt sieben Mal, für nächstes Jahr sind mehr Vorstellungen geplant.