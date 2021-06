Neuer Trainer beim FC Südburgenland

Der 57-jährige gebürtige Bosnier, Milivoj Vujanovic, arbeitete bis Anfang Mai beim SKV Altenmarkt (Niederösterreich). Jetzt möchte er mit dem FC Südburgenland einen Platz im Mittelfeld erreichen. „Wir wollen dieses Jahr nichts mehr mit dem Absteigen zu tun haben. Das heißt, einige Plätze weg von unten. Wir probieren alles, was möglich ist und sind jetzt alle auf der gleichen Spur. Ich bin optimistisch“, so Vujanovic.

Schlagkräftiges Team aus jung und erfahren

Vujanovic ist im Besitz der UEFA Pro Lizenz und hat davor auch im Männer Fußball gearbeitet. So betreute er Wimpassing 2018 im Viertelfinale des ÖFB Cups. Beim FC Südburgenland möchte er ein schlagkräftiges Team aus jungen Spielerinnen und arrivierten Neuzugängen aufbauen. Die jungen Spielerinnen könnten so von den erfahrenen Spielerinnen lernen. Damit könne die Qualität des Teams insgesamt gehoben werden, so Vujanovic.

Die bisherigen Betreuer rund um Joachim Steiner treten wieder ins zweite Glied zurück und kümmern sich um den Frauen Fußball Schwerpunkt an der Handelsakademie Stegersbach, der für den Nachschub an jungen Spielerinnen sorgen soll. Ende Juni beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison.