Vossen produziert Jubiläumsstrandtuch

Nachdem das Design klar war, wurde kurzerhand einer der 30 Webstühle, die Tag und Nacht Frottierstoffe weben, dafür abgestellt, das Jubiläumshandtuch zu weben. Zum Startschuss für den Verkauf war am Freitag Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in Jennersdorf dabei. Ein Teil des Verkaufserlöses wird zu Gunsten des „Licht ins Dunkel“ Soforthilfefonds für Familien im Burgenland gesammelt und im Dezember übergeben.

ORF

Vossen kam gut durch die CoV-Krise

Das burgenländische Unternehmen kam gut durch die Coronavirus-Krise und konnte trotz der Lockdowns im Vorjahr ein Rekordergebnis einfahren – mehr dazu in Vossen: Rekordergebnis in der Krise. 2020 sei das erfolgreichste Jahr der Vossen-Geschichte gewesen, so die Geschäftsführung. Allerdings erlebte das Unternehmen auch wirtschaftlich turbulente Zeiten. Im Jahr 1996 ging Vossen pleite, wie auch viele andere europäische Textilfirmen, die mit der vergleichsweise billigen Konkurrenz aus Asien nicht mehr mithalten konnten. Neben anderen Investoren beteiligte sich damals auch das Land Burgenland an Vossen. Seit 2004 ist Vossen eine Tochtergesellschaft der Linz Textil AG.