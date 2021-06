Neufelder See: Neuer Pächter für Seehotel

Im vergangenen Dezember gingen das Seehotel und Restaurant „Der Reisinger“ am Neufelder See in Konkurs – mehr dazu in Gastronomie am Neufelder See in Konkurs. Als Grund wurde die Coronavirus-Krise genannt. Die Gemeinde und ihre Tochter, die Neufelder Seebetriebe GesmbH, haben einen neuen Pächter gesucht und nun auch gefunden – das Interesse an Hotel und Restaurant waren groß.

ORF

Wiener Gastronom übernimmt Seehotel und Restaurant

Der Wiener Gastronom Jemille Witte übernimmt den Betrieb und präsentierte am Freitag seine Pläne. Das Strandcafe im Untergeschoss soll deutlich vergrößert werden und in Zukunft auch mehr anbieten. Dieser Bereich soll in rund zwei Wochen öffnen. Das Restaurant und Hotel sind weiterhin geschlossen und werden derzeit renoviert. Der neue Pächter des Seebetriebes in Neufeld wird rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Geplant ist das Restaurant und das Hotel dann Anfang August wieder zu eröffnen .