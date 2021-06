Wirtschaft

Kinos machen wieder auf

„Film ab“, heißt es ab Freitagabend wieder in den meisten Kinos. Die großen Kinocenter in Parndorf, Mattersburg und Oberwart öffnen ihre Pforten. Es gilt, wie in vielen anderen Bereichen: Wer ins Kino will, muss geimpft, getestet oder genesen sein.