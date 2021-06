ÖVP: Vorbereitungen für digitalen Parteitag

Dass der Landesparteitag der ÖVP erstmals in digitaler Form stattfindet, wurde bereits Anfang Mai beschlossen. Auch die bevorstehenden Lockerungen ändern daran nichts. „Wir haben die Entscheidung zu einem Zeitpunkt getroffen, wo nicht klar war, unter welchen Voraussetzungen man so eine Großveranstaltung Ende Juni durchführen kann und gleichzeitig haben wir uns das Ziel gesetzt, die digitalste Partei des Burgenlandes zu werden und ein weiterer Baustein auf dem Weg dorthin ist jetzt dieser digitale Landesparteitag“, erklärte ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrick Fazekas.

ORF

266 Stimmberechtigte nehmen teil

266 stimmberechtigte ÖVP-Mitglieder werden von zu Hause aus in einem eigenen digitalen Raum am Landesparteitag teilnehmen. Auch die Abstimmung erfolgt digital. „Wir erwarten live unseren Bundeskanzler Sebastian Kurz, wir danken Thomas Steiner für seine Arbeit und Tätigkeit als Landesparteiobmann, wir wählen Christian Sagartz zum Landesparteiobmann der Volkspartei Burgenland“, so Fazekas über den Ablauf des Parteitags. Der designierte Landesparteiobmann Christian Sagartz soll nach der Wahl auch seinen neuen Weg für das Burgenland skizzieren.

Ablauf und Wahl werden von zwei Kommissionen beaufsichtigt. So werde zum Beispiel die Identität der Deligierten vor den Bildschirmen kontrolliert. Und es wird eine Wahlkommission eingerichtet, ergänzt Fazekas.