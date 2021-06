ÖGB fordert mehr Investitionen in Kinderbetreuung

Gemeinsam mit dem ÖGB fordern die Gewerkschaftsfrauen von der Bundesregierung einen Rechtsanspruch für jedes Kind auf einen fixen Betreuungsplatz und ausreichende Finanzierung. Mittelfristig müsse Österreich bei den Investitionen in frühkindliche Bildung auf den EU-Schnitt von ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufschließen. Höhere Investitionen rechnen sich mehrfach, so Hannelore Binder, ÖGB-Landesfrauenvorsitzende. „Die Coronavirus-Krise hat uns gezeigt, wie groß die Bedeutung der Kinderbetreuung und der Elementarpädagogik für die Gesellschaft und Wirtschaft ist. Es wurde deutlich, wie mehrere Bereiche miteinander verknüpft sind – nämlich die Arbeitspolitik mit der Bildungspolitik und mit Kinderbetreuungsmaßnahmen“, so Binder.

ORF

Verbesserungsbedarf bei Ferienbetreuung im Burgenland

Im Burgenland gibt es seit 2019 den Gratiskindergarten. Rund 11.000 Kinder in 171 Gemeinden profitieren davon, so der ÖGB. Bei Bedarf werden die Öffnungszeiten ausgeweitet und für jedes schulpflichtige Kind wird in der Ferienzeit ein Betreuungsplatz angeboten. Es gebe auch den Auftrag, dass Gemeinden ab einem Bedarf von vier Kindern – egal wie alt sie sind – Ferienbetreuung anbieten. Bei der Ferienbetreuung sieht der ÖGB noch Verbesserungsbedarf im Burgenland. „Hier hoffen wir als Arbeitnehmervertreter auf eine weitere Verbesserung, denn es braucht Lösungen, die es Eltern ermöglichen, ihre Kinder auch in den Ferien gut aufgehoben zu wissen“, so ÖGB-Landesvorsitzender Erich Mauersics.

Grundsätzlich gehe das Burgenland aber beim Angebot von Kinderkrippen und Kindergärten, ein wesentlicher Bestandteil der sozialen Grundversorgung, einen guten Weg, so Mauersics.