Trinkwassertag: Fokus auf Trinkhydranten

Die öffentlich zugänglichen Trinkhydranten des Wasserleitungsverbands Nördliches Burgenland gibt es bereits seit einigen Jahren. Trinkwasserverbands-Obmann Gerhard Zapfl möchte sie nun verstärkt ins Blickfeld der Öffentlichkeit bringen und damit auch auf die Bedeutung des heimischen Trinkwassers hinweisen. „Wir wollen mit diesen öffentlichen Trinhydranten eine Initiative setzen, dass verstärkt Leitungswasser konsumiert werden soll, dass besonders für den Tourismus ein Anreiz und Qualität geboten werden kann“, so Zapfl.

Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland

Derzeit gibt es in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt-Umgebung und Mattersburg 80 Trinkwasserhydranten. 60 davon befinden sich im Freien – etwa entlang von Radwegen. 20 Hydranten stehen in öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel Schulen und Gemeindeämtern. Interessierte Gemeinden können sich beim Wasserleitungsverband melden, die Kosten für einen Hydranten betragen 1.900 Euro und sind von den Gemeinden zu tragen.

„Optimales Lehrstück“ für Lehrlinge

„Die Trinkwasserhydranten selber werden bei uns in Eisenstadt im Haus produziert und sind das optimale Lehrstück auch für unsere Lehrlinge. Das heißt, das ist eine Win-Win-Situation – sowohl, was das Bewusstsein für das Trinkwasser ausmacht, als auch für unsere Lehrlinge im Wasserleitungsverband“, erklärt Zapfl.