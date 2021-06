Fernwärmeleitung geriet in Brand

Der Brand brach gegen 10.00 Uhr in der Johann-Weißpriach-Straße aus. In der Gegend werden derzeit Ausbauarbeiten im Fernwärmenetz durchgeführt. Dabei wurde eine Gasleitung beschädigt, in weiterer Folge entzündete sich das austretende Gas. Laut Feuerwehr Eisenstadt konnten die Bauarbeiter schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte den Brand per Pulverlöscher löschen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Eisenstadt und Kleinhöflein. Auch das Leck konnte rasch behoben werden. „Es besteht keine Gefahr. Weitere Maßnahmen waren nicht nötig“, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Feuerwehr Eisenstadt

Die Gaszufuhr für etwa 80 Haushalte musste kurz unterbrochen werden, teilte die Netz Burgenland mit. Kunden, die Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme ihrer Gasheizung haben, steht eine Hotline zur Verfügung: 0800/888 9009.